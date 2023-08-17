"Манчестер Сіті" вперше став володарем Суперкубка УЄФА.

У середу, 16 серпня, англійський "Манчестер Сіті" переміг іспанську "Севілью" в поєдинку за Суперкубок УЄФА-2023.

Традиційний матч між переможцями Ліги чемпіонів і Ліги Європи проходив в місті Пірей на стадіоні "Георгіос Караїскакіс" і завершився перемогою "городян" в серії пенальті.

Рахунок у грі був відкритий на 25-й хвилині зустрічі - м'яч головою в сітку воріт "Манчестер Сіті" після навісу Маркоса Акуньї відправив Юссеф Ен-Несірі.

Відео дня

На 63-й хвилині матчу "городяни" зрівняли рахунок - після передачі Родрі гол забив Коул Палмер.

В основний час гра завершилася внічию і переможця визначали в серії пенальті. Більш точними в ударах з "точки" виявилися гравці англійського клубу. Вирішальний пенальті у складі "Севільї" не забив Неманья Гудель, він влучив у перекладину.

"Манчестер Сіті" - "Севілья" - 1:1 (по пен. 5:4)

Голи: Палмер, 63 - Ен-Несірі, 25

"Манчестер Сіті": Едерсон, Аке, Гвардіол, Аканджи, Уокер, Родрі, Ковачич, Гріліш, Палмер (Альварес, 85), Холанд

"Севілья": Бону, Акунья, Гудель, Баде, Навас (Монтіель, 83), Ракитич, Хордан, О.Торрес (Хуанлу Санчес, 74), Ламела (Сусо, 90+3), Окампос, Ен-Несірі (Рафа Мір, 90+3)

Відео голів:

Варто відзначити, що "Манчестер Сіті" вперше в своїй історії виграв Суперкубок УЄФА. "Городяни" вперше отримали можливість битися за цей трофей.

Нагадаємо, за підсумками минулого сезону команда Пепа Гвардіола завоювала історичний золотий требл, вигравши АПЛ, Кубок Англії і Лігу чемпіонів. У фіналі ЛЧ "Манчестер Сіті" переміг міланський "Інтер" з рахунком 1:0.

Іспанська "Севілья" виграла в минулому сезоні Лігу Європи, перемігши у фіналі італійську "Рому". У Ла Лізі команда фінішувала на 12-му рядку.

Додамо, що "Манчестер Сіті" став шостою англійською командою, якій вдалося виграти Суперкубок УЄФА. Раніше цей трофей вигравали також "Ліверпуль" (1977, 2001, 2005, 2019), "Челсі" (1998, 2021), "Манчестер Юнайтед" (1991), "Ноттінгем Форест" (1979) і "Астон Вілла" (1982).

Найбільш титулованими клубами цього турніру є "Барселона", мадридський "Реал" і "Мілан", які вигравали цей трофей по п'ять разів.

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