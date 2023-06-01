"Севілья" виграла трофей Ліги Європи в сьомий раз в своїй історії.

У середу, 31 травня, відбувся фінальний поєдинок Ліги Європи УЄФА сезону-2022/2023, в якому зустрічалися "Севілья" і "Рома".

Гра проходила на стадіоні "Пушкаш Арена" і завершилася перемогою іспанського клубу в серії пенальті.

Першими в цій грі забили футболісти "Роми" - на 35-й хвилині зустрічі гол у ворота "Севільї" забив аргентинський нападник Пауло Дібала.

Відео дня

На 55-й хвилині у свої ворота м'яч відправив захисник римського клубу Джанлука Манчіні, який не встиг перебудуватися після подачі футболіста "Севільї".

Більше голів в основний і додатковий час команди не забивали. У серії пенальті "Севілья" здобула перемогу над підопічними Жозе Моуріньо з рахунком 4:1.

"Севілья" - "Рома" - 1:1 (по пен. 4:1)

Голи: Манчіні, 55 (аг.) - Дібала, 35

"Севілья": Буну, Навас (Монтьєль, 95), Баде, Гудель (Маркао, 120+7), Теллес (Рекік, 95), Фернандо (Жордан, 120+7), Ракітіч, Окампос, Торрес (Сусо, 46), Хіль (Ламела, 46), Ен Несірі

"Рома": Патрісіу, Манчіні, Смоллінг, Ібаньєс, Челік (Залевський, 91), Крістанте, Матіч (Бове, 120), Спінаццола (Льоренте, 106), Пеллегріні (Ель-Шаараві, 106), Дібала (Вейналдум, 68), Абрахам (Белотті, 75)

Попередження: Мір, Ракітіч, Ламела, Жордан, Монтьєль, Окампос - Матіч, Пеллегріні, Манчіні, Крістанте, Челік, Залевські, Карсдорп

Огляд матчу:

Варто відзначити, що "Севілья" виграла Лігу Європи (Кубок УЄФА) в сьомий раз у своїй історії. Команда є абсолютним рекордсменом за цим показником.

Всі перемоги іспанської команди в другому за значимістю єврокубку були здобуті в 21-му столітті. Востаннє до нинішнього сезону іспанському колективу це вдавалося в сезоні-2019/2020.

"Рома", в свою чергу, зазнала другої поразки в Лізі Європи (Кубку УЄФА) в своїй історії. Раніше римляни програли у фіналі Кубка УЄФА міланському "Інтеру" в 1991 році.

Також додамо, що поразка "Роми" проти "Севільї" стала для головного тренера римлян Жозе Моурінью першим фіаско у фіналі єврокубків, без урахування Суперкубка УЄФА. До цього португальський фахівець виграв п'ять фіналів.

Вас також можуть зацікавити новини: