"Рома" спробує виграти перший трофей Ліги Європи в своїй історії.

У середу, 31 травня, відбудеться фінальний поєдинок Ліги Європи-2022/2023, в якому зустрінуться іспанська "Севілья" та італійська "Рома".

Гра пройде в Будапешті на стадіоні "Пушкаш Арена".

На шляху до фіналу турніру "Севілья" вибила кілька топ-клубів. Так, в 1/16 фіналу іспанці вибили ПСВ (3:0, 0:2), в 1/8 фіналу - "Фенербахче" (2:0, 0:1), "Манчестер Юнайтед" (2:2, 3:0) у чвертьфіналі і "Ювентус" (1:1, 2:1) - у півфіналі.

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Римська "Рома" під керівництвом Жозе Моуріньо на шляху до фіналу пройшла: австрійський "Зальцбург" (0:1, 2:0), іспанський "Реал Сосьєдад" (2:0, 0:0), нідерландський "Фейєноорд" (0:1, 4:1), і німецький "Байєр" (0:0, 1:0).

"Севілья" і "Рома" зустрічалися між собою в офіційних турнірах тільки один раз - в 2020 році іспанський клуб вибив "вовків" в рамках плей-офф Ліги Європи (2:0).

Севілья - Рома: прогноз на матч

Букмекери вважають, що фаворитом у фіналі Ліги Європи з невеликою перевагою є "Севілья".

Перемога іспанського клубу в основний час оцінюється коефіцієнтом 2,80. Перемога "Роми" оцінюється коефіцієнтом 2,90. Нічия - 3,00.

На думку букмекерів, поєдинок "Роми" і "Севільї" не буде сильно результативним. На тотал менше 2,5 коефіцієнт - 1,54. Тотал більше 2,5 - 2,60.

Підсумкова перемога "Роми" у фіналі Ліги Європи оцінюється коефіцієнтом 1,96, перемога "Севільї" - 1,90.

Нагадаємо, чинним переможцем Ліги Європи є німецький "Айнтрахт", який обіграв шотландський "Рейнджерс" у минулорічному фіналі.

Найтитулованішим клубом Ліги Європи є "Севілья". Іспанський клуб вигравав цей турнір шість разів у своїй історії.

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