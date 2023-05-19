Стали відомі імена фіналістів другого за престижністю євротрофею.

У четвер, 18 травня, відбулися матчі-відповіді півфіналу Ліги Європи сезону 2022-2023 рр.. За їхніми результати сформувалася фінальна пара, котра побореться за трофей.

Першим фіналістом стала італійська "Рома". Підопічні Жозе Моурінью у рамках матчу-відповіді завітали до німецького Леверкузена, де зустрілися з "Баєром".

Не зважаючи на тиск "фармацевтів" упродовж усього матчу, рахунок відкрито так і не було. Варто відзначити, що "Баєр" за 90 хвилин зустрічі пробив по воротах суперника 23 рази, у той час як "Рома" змогла завдати лише одного удару.

Відео дня

Ліга Європи, 1/2 фіналу

Перший матч 0:1

"Баєр" (Леверкузен, Німеччина) – "Рома" (Рим, Італія) 0:0

Огляд матчу:

У другому півфіналі все вирішилося лише у додатковий час. "Севілья" і "Ювентус" пішли за сценарієм першого поєдинку між собою і за 90 хвилин забили по одному голу. Їхніми авторами стали Влахович та Сусо. Що цікаво, обидва вийшли з лави для запасних.

Все перейшло в екстра-тайм, де сильнішою виявилася "Севілья". Переможний гол на 95-й хвилині зустрічі забив Ерік Ламела, котрий теж раніше з’явився на заміну. Хоч і на 115-й хвилині "андалусійці" залишилися у меншості через вилучення захисника, однак "Ювентус" не зміг зрівняти рахунок і вилетів з турніру.

Ліга Європи, 1/2 фіналу

Перший матч 1:1

"Севілья" (Севілья, Іспанія) – "Ювентус" (Турин, Італія) 2:1 (після д. ч.)

Голи: Сусо 71, Ламела 95 – Влахович 65

Вилучення: Акунья 115 (друга жовта)

Огляд матчу:

Фінальний матч запланований на 31 травня. Він відбудеться у Будапешті на "Пушкаш Арені". "Севілья" і "Рома" вперше зустрінуться на такому високому рівні – до цього вони грали максимум в 1/8 фіналу ЛЄ.

Відзначимо, що "андалусійці" є рекордсменом серед переможців у Лізі Європи (Кубку УЄФА). На їхньому рахунку шість трофеїв.

У той же час "Рома" жодного разу не тріумфувала у ЛЄ, однак одного разу грала у фіналі. У 1990-му році римляни поступилися "Інтеру". А в пасиві "Севільї" немає жодної поразки у фіналах Ліги Європи.

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