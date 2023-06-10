Фінальний поєдинок Ліги чемпіонів-2022/2023 проходив у Стамбулі.

У суботу, 10 червня, відбувся фінальний поєдинок Ліги чемпіонів-2022/2023, в якому "Манчестер Сіті" протистояв міланському "Інтеру".

Гра проходила на стадіоні "Олімпійський" в Стамбулі і завершилася з рахунком 1:0 на користь команди Пепа Гвардіоли.

Перший тайм команди зіграли без забитих голів.

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Рахунок у грі був відкритий на 68-й хвилині - гол у ворота міланського клубу забив іспанський хавбек "Манчестер Сіті" Родрі. Асистував йому Бернарду Сілва. Цей гол у підсумку і став вирішальним.

"Манчестер Сіті" - "Інтер" - 1:0

Гол: Родрі, 68

"Манчестер Сіті": Едерсон, Аке, Рубен Діаш, Аканджи, Родрі, Стоунз (Уокер, 82), Гріліш, Гюндоган, Де Брюйне (Фоден, 34), Бернарду Сілва, Холанд

"Інтер": Онана, Бастоні (Госенс, 75), Ачербі, Дарміан (Д'Амброзіо, 84), Дімарко, Чалханоглу (Мхітарян, 84), Брозович, Барелла, Думфріс (Белланова, 75), Джеко (Лукаку, 56), Мартінес

Попередження: Холанд, 90+2, Едерсон, 90+4 - Барелла, 58, Лукаку, 83, Онана, 90+2

Огляд матчу:

"Манчестер Сіті" став переможцем Ліги чемпіонів уперше у своїй історії. Крім того, "містяни" виграли історичний золотий требл. Команда Пепа Гвардіоли раніше виграла чемпіонат Англії (випередивши "Арсенал" на п'ять очок) і Кубок Англії (перемога над "Манчестер Юнайтед" 2:1).

Варто зазначити, що головний тренер "Ман Сіті" Хосеп Гвардіола став першим тренером в історії, хто вигравав требл двічі (вперше з "Барселоною" у сезоні-2008/2009).

Також історичне досягнення підкорилося аргентинському форварду "Сіті" Хуліану Альваресу. Він став першим у світі футболістом, який виграв чемпіонат світу і требл в одному сезоні.

Нагадаємо, "Інтер" грав у фіналі Ліги чемпіонів вшосте в клубній історії: тричі міланський клуб перемагав (1964, 1965, 2010) і три рази програв (1967, 1972, 2023).

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