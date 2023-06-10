Фінальний поєдинок Ліги чемпіонів пройде в Стамбулі.

У суботу, 10 червня, відбудеться фінальний поєдинок Ліги чемпіонів сезону-2022/2023 між "Манчестер Сіті" та міланським "Інтером".

Гра пройде на стадіоні "Олімпійський" в Стамбулі (Турція). Обслуговуватиме фінал найпрестижнішого клубного турніру польський рефері Шимон Марциняк.

Манчестер Сіті - Інтер: де дивитися фінал Ліги чемпіонів-2023

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Манчестер Сіті - Інтер: прогноз букмекерів на фінал Ліги чемпіонів

"Манчестер Сіті" вдруге у своїй історії зіграє у фіналі ЛЧ. 2021 року "городяни" у своєму першому фіналі програли лондонському "Челсі" (0:1).

Міланський "Інтер" п'ять разів грав у фіналі Ліги чемпіонів, вигравши три рази - у 1964, 1965, 2010 роках.

Це буде перша очна зустріч "Інтера" та "Манчестер Сіті" в офіційних матчах.

"Манчестер Сіті" - "Інтер"

Орієнтовні склади команд:

"Манчестер Сіті": Едерсон, Уокер, Діаш, Аке, Стоунз, Родрі, Бернарду, Де Брюйне, Гюндоган, Гриліш, Холанд

"Інтер": Онана, Дарміан, Ачербі, Бастоні, Думфріс, Барелла, Чалханоглу, Мхітарян, Дімарко, Лаутаро, Джеко

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Трофей Ліги чемпіонів, за який сьогодні будуть боротися "Манчестер Сіті" та "Інтер":

Постер фіналу Ліги чемпіонів від прес-служби УЄФА:

Слова тренерів перед фіналом Ліги чемпіонів

Пеп Гвардіола, "Манчестер Сіті":

"За час роботи в "Сіті" я зрозумів, що перезбудження перед великими матчами нам не підходить. Ми вирушимо до Стамбула, щоб реалізувати мрію, постараємося показати хорошу гру та здобути перемогу у фіналі. Ми мали шанс зробити це два роки тому, ми були дуже близькі до фіналу минулого року. Тепер ми знову тут, і віддамо всі сили.

До фіналу ми підійдемо так, як підходимо до всіх матчів Прем'єр-ліги у середині тижня. Гравці будуть сфокусовані на тому, що треба робити, і більше нічого".

Сімоне Індзагі, "Інтер":

"Матч буде дуже важким. Ми не фаворити, але футбол тим і чудовий. Ми граємо проти однієї з найкращих команд у світі. Тренер цієї команди всім добре відомий, але ми постараємося підготуватися якнайкраще. Не збираємось змінювати свій підхід до гри.

По ходу матчу будуть відрізки, коли нам доведеться активніше атакувати, та відрізки, коли потрібно буде добре грати в обороні. У нас ще є час на підготовку, і ми враховуємо кожну дрібницю".

Нагадаємо, переможцем Ліги чемпіонів у минулому сезоні став мадридський "Реал", який обіграв англійський "Ліерпуль" з рахунком 1:0.