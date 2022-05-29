В Парижі пройшов вирішальний матч головного клубного турніру Європи.

28 травня визначився переможець Ліги чемпіонів сезону 2021/22.

У вирішальному матчі за трофей "Реал" переміг "Ліверпуль" – 1:0.

На 59-й хвилині єдиний гол в поєдинку забив Вінісіус Жуніор, якому дав асист Федеріко Вальверде.

Ліверпуль - Реал Мадрид - 0:1

Гол: Вінісіус Жуніор, 59

"Ліверпуль": Аліссон – Робертсон, ван Дейк, Конате, Александер-Арнольд – Тьяго (Фірміно 77), Фабіньо, Хендерсон (Кейта 77) – Діас (Жота 65), Мане, Салах

"Реал": Куртуа – Карвахаль, Мілітао, Алаба, Менді – Модрич (Себальос 90), Каземіро, Кроос – Вальверде (Камавінга 86), Бензема, Вінісіус (Родріго 90+3)

Український голкіпер "Реала" Андрій Лунін став третім українцем, якому підкорилася Ліга чемпіонів.

Раніше Лігу чемпіонів вигравали колишній форвард "Мілана" Андрій Шевченко (сезон 2002/2003) та екс-півзахисник "Баварії" Анатолій Тимощук (сезон 2012/2013). Лунін жодного разу не зіграв за команду в ЛЧ.