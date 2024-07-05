У першому матчі 1/4 фіналу зустрілися фаворити букмекерів.

Збірна Іспанії першою оформила путівку до півфіналу футбольного Євро-2024. У матчі 1/4 фіналу підопічні Луїса де ла Фуенте у Штутгарті здолали господарів турніру - команду Німеччини.

Цей матч деякі експерти охрестили "достроковим фіналом" Євро-2024. Головні, на думку букмекерів, претенденти на чемпіонство розпочали фактично без розвідки і обмінялись кількома гострими моментами. Втім, чекати на перше взяття воріт шанувальникам довелося чекати аж до 51-ї хвилини - точним ударом відзначився півзахисник "червоної фурії" Дані Ольмо, який, до речі, є гравцем німецького "Ляйпцига".

Втім, на 89-й хвилині хавбек Бундестіма Флоріан Вірц перевів гру у додатковий час - 1:1.

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А під завісу гри півзахисник Іспанії Мікель Меріно влучним ударом головою вивів свою команду у півфінал.

Цікаво, що збірна Німеччини не перемагала іспанців в офіційних матчах з 1988 року.

Таким чином, у півфіналі Євро-2024 9 липня збірна Іспанії зустрінеться з переможцем пари Португалія - Франція. Цей матч відбудеться вже сьогодні, початок - о 22:00 за київським часом.

Євро-2024 - останні новини

2 липня Нідерланди розібралися з кривдниками України і вийшли у чвертьфінал футбольного Євро-2024 - румуни нічого не змогли протистовати "помаранчевим".

6 липня підопічні Рональда Кумана зустрінуться з командою Туреччини, яка у своєму матчі 1/8 фіналу виявилася сильнішою за автрійців.

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