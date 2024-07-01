У матчі 1/8 фіналу підопічні Дідьє Дешама здолали команду Бельгії.

Збірна Франції стала п'ятим чвертьфіналістом футбольного Євро-2024. У матчі 1/4 фіналу підопічні Дідьє Дешама здолали команду Бельгії.

Протягом усього матчу команди грали рівно, створювали напівмоменти, але лише наприкінці гри захисник бельгійців Вертонген "відзначився" автоголом - 1:0.

Таким чином, у чвертьфіналі Франція 5 липня зустрінеться з переможцнм пари Португалія - Словенія, протистояння яких відбудеться сьогодні у Франкфурті. Почток - о 22:00 за київським часом.

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Євро-2024 - останні новини

Напередодні визначилася перша чвертьфінальна пара футбольного Євро-2024. У протистоянні за вихід до півфіналу зійдуться Англія зі Швейцарією.

Ще одну путівку до "фіналу чотирьох" розіграють збірні Іспанії та Німеччини.

Також УНІАН повідомляв, що головний тренер збірної України Сергій Ребров прокоментував виліт команди з Євро-2024. За його словами, це сталося завдяки першій невдалій грі проти команди Румунії.

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Ребров прокоментував виліт збірної України з Євро-2024 (відео)