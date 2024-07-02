За словами футболіста, він був пригнічений після незабитого голу.

Форвард збірної Португалії Кріштіану Роналду розповів, чому розплакався після того, як не зміг реалізувати пенальті у додатковий час під час матчу 1/8 фіналу Євро-2024 проти Словенії, пише RMC Sport.

Відомо, що Роналду не забив пенальті на 105-й хвилині та не зумів переграти словенського голкіпера Яна Облака. Такий момент був дуже емоційним та відповідальним, адже помилка Кріштіану могла коштувати португальській команді можливість брати участь у чвертьфіналі, проте вони у серії пенальті все ж виграли у Словенії.

Проте все ж у серії пенальті після матчу Роналду забив свій гол.

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"Навіть у найсильніших людей бувають такі дні. Після пенальті я був пригнічений, мені було сумно, тому що моя команда потребувала забитого пенальті… Я пізніше про це докладніше розповім", - підкреслив футболіст.

Зазначається, що у чвертьфіналі Євро-2024 збірна Португалії проведе матч з Францією. Гра відбудеться 5 липня у Гамбурзі о 22:00.

Також капітан збірної Португалії заявив, що цей чемпіонат стане останньою континентальною першістю у його кар'єрі. Про це він сказав у коментарі журналісту Фабриціо Романо.

"Це буде мій останній Євро, звісно. Але мене це зовсім не турбує. Мене турбує ентузіазм. Мені було шкода вболівальників. Я завжди викладатимуся на повну за цю футболку, сумую я за нею чи ні. І я робитиму це все своє життя. Потрібно брати на себе відповідальність", - зауважив футболіст.

Євро-2024 - останні новини

Як писав УНІАН, 30 червня Іспанія перемогла Грузію у матчі 1/8 фіналу чемпіонату Європи з футболу. Відомо, що на 18-й хвилині іспанський захисник Робен Ле Норман провів автогол, однак після цього збірній Іспанії вдалося забити чотири голи у ворота противника (39, 51, 75, 83)

Водночас головний тренер української збірної з футболу Сергій Ребров заявив, що Україна була здатна на більше під час Євро-2024, однак вилетіла з чемпіонату раніше.

"Як команда, ми ставили для себе мету і вірили в те, що ми здатні щонайменше виходити з групи до плей-оф раундів і боротися за якомога більш далекий прохід на цьому Євро. Знаю, що саме цього очікувала від нас і вся країна. Я дуже шкодую, що ми не змогли досягти цього і подарувати вам більше позитивних емоцій, незважаючи на вашу підтримку і віру в нас", - зазначив він на сторінці у Facebook.

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