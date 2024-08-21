Матч відбувався на "Люблін Арені".

Київське "Динамо" поступилось автрійському клубу "Зальцбург" у першому матчі вирішального кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів з рахунком 0:2.

Матч проходив на "Люблін Арені". На 29-й хвилині Попов помилився в центрі поля, Йео штовхнув м'яч через центр на хід Нене, а гравець "Зальцбурга" у штрафному майданчику пробив без шансів для Бущана у правий кут, відкривши рахунок у матчі.

Одразу після перерви гості подвоїли свою перевагу. Караваєв у штрафній зоні киян сфолив проти Йео, через що рефері призначив одинадцятиметровий, який згодом впевнено реалізував К'єргор.

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На 83-й хвилині суперників киян врятувала штанга після удару головою від Попова під час розіграшу кутового.

Ліга чемпіонів. Раунд плей-оф. Перший матч

"Динамо" – "Зальцбург" – 0:2

Голи: Доржелес, 29, К'єргор, 50 (пен.)

Попередження: Шапаренко (у перерві), Дубінчак, 81 – ван дер Бремпт, 78

"Динамо": Бущан – Караваєв (Тимчик, 71), Попов, Міхавко, Дубінчак – Бражко (Михайленка, 64), Шапаренко – Ярмоленко (Волошин, 64), Пихальонок, Кабаєв (Супряга, 88) – Ванат (Брагару, 71)

"Зальцбург": Бласвіх – Дедіч, Пентковський, Біду, Терзич (ван дер Бремпт, 26) – Бідструп, Гурна-Дуат (Дагім, 69), К'єргор (Ратков, 86) – Доржелес (Капальдо, 69), Йео (Лук) 69), Глух

Матч-відповідь відбудеться 27 серпня. У разі поразки за сумою двох матчів кияни продовжать виступи у груповому раунді Ліги Європи.

Виступи "Динамо" в Лізі чемпіонів

У першому (для себе) раунді кваліфікації ЛЧ підопічні Олександра Шовковського не помітили сербський "Партизан" і розбили сербську команду за сумою двох матчів з рахунком 9:2.

Наступним суперником киян став шотландський "Рейнджерс": спершу була зіграна нічия у Любліні 1:1 та потім "Динамо" перемогло у Глазго з рахунком 2:0.

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