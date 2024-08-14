Вони впевнено перемогли шотландський клуб "Рейнджерс".

Український футбольний клуб "Динамо" переміг шотландський "Рейнджерс" у матчі-відповіді третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.

Матч проходив у вівторок, 13 серпня, на стадіоні "Хемпден Парк" у Глазго. Зустріч завершилася з рахунком 2:0. Перший гол на 82-й хвилині забив Олександр Піхальонок, вже за дві хвилини у ворота поцілив Назар Волошин.

"Динамо": 1. Бущан, 20. Караваєв (40. Біловар, 90), 4. Попов, 32. Михавко, 44. Дубінчак, 6. Бражко, 10. Шапаренко (17. Лонвейк, 90), 29. Буяльський (к) (76. Піхальонок, 75), 22. Кабаєв (45. Брагару, 75), 7. Ярмоленко (9. Волошин, 68), 11. Ванат.

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"Рейнджерс": 1. Батленд, 2. Таверньє (к), 4. Проппер, 3. Йїлмаз (26. Девіс, 77), 5. Суттар, 8. Баррон, 10. Діоманде (21.Стерлінг, 67), 22. Жефте, 45. Маккосланд (18. Черни, 46), 11. Лоуренс (17. Матондо, 84), 9. Дессерс.

Нагадаємо, шо попередній матч київського клубу з "Рейнджерс" завершився нічиєю (1:1).Таким чином "Динамо" вийшов до вирішального раунду кваліфікації турніру.

Ліга чемпіонів

Як повідомляв УНІАН, 23 липня "Динамо" розгромив сербський футбольний клуб "Партизан", завершивши гру з рахунком 6:2. Матч-відповідь також закінчився впевненою перемогою українців - 3:0.

У раунді плей-оф київський клуб зустрінеться з австрійським "Зальцбургом", який раніше переміг голландський "Твенте" (2:1 та 3:3). Перший матч відбудеться 20-21 серпня, а другий, виїзний, 27-28 серпня.

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