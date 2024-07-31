В наступному раунді "Динамо" зіграє з шотландським клубом "Рейнджерс".

Київське "Динамо" перемогло на виїзді белградський "Партизан" в матчі-відповіді другого кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів " з рахунком 3:0.

На 17-й хвилині після невдалої передачі Ваната Овусу подарував м'яч Ярмоленку, який пробив у правий кут воріт, відкривши рахунок у матчі. У першому таймі у киян були нагоди подвоїти рахунок, але цього не сталося.

"Партизан" активізувався на старті другої половини: Салданья головою пробив у дальню стійку після навісу з лівого флангу. Однак "Динамо" витримало тиск сербської команди. На 66-й хвилині Ванат утік за спини оборонців після передачі Шапаренка та впав у чужому штрафному після контакту з Марковічем, за що був призначений пенальті. Сам постраждалий впевнено його реалізував.

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Команда Шовковського в доданий арбітром час довела рахунок до розгромного – Караваєв у дотик замкнув передачу Дубінчка, забивши третій гол киян у матчі.

Ліга чемпіонів, 2-й кваліфікаційний раунд

"Партизан" – "Динамо" – 0:3

Голи: Ярмоленко, 17, Ванат, 68 (пенальті), Караваєв, 90+3

"Партизан": Йованович, Юрчевич (Антич 79), Маркович (к), Муякич, Філіпович (Де Медіна 83), Овусу, Захід (Натхо 65), Го (Трифунович 65), Калюлю (Сіверина 65), Лазаревич, Салданья.

"Динамо": Бущан, Дубінчак, Дячук (Биловар 54), Попов, Караваєв, Шапаренко (Андріївський 69), Пихаленок, Волошин, Буяльський (Лонвейк 69), Ярмоленко (к) (Кабаєв 69), Ванат (Супряга 79)

В наступному раунді кияни зіграють з шотландським клубом "Рейнджерс".

Виступ "Динамо" у Лізі Чемпіонів

Український футбольний клуб "Динамо" ефектно переміг сербський "Партизан" у першому матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.

Матч проходив на стадіоні "Арена Люблін" у Польщі. Сербські футболісти відкрили рахунок, однак вже на 40-й хвилині українці його зрівняли. Наповнена небезпеченими моментами гра завершилася з рахунком 6:2.

До цього у прес-службі українського клубу повідомили про скасування всіх двосторонніх заходів з сербською командою. Причиною послугувала нещодавня участь "Партизан" у змаганнях в Росії, яка веде агресивну війну проти України.

Головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський заявив, що клуб з величезним нерозумінням сприйняв поїздку суперників до Москви, де вони провели серію матчів проти місцевих клубів та висловлювали їм знаки солідарності.

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