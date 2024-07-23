Матч завершився рахунком 6:2.

Український футбольний клуб "Динамо" ефектно переміг сербський "Партизан" у першому матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.

Матч проходив на стадіоні "Арена Люблін" у Польщі. Сербські футболісти відкрили рахунок, однак вже на 40-й хвилині українці його зрівняли. Наповнена небезпеченими моментами гра завершилася з рахунком 6:2.

Голи: Шапаренко, 40, Бражко, 43, Караваєв, 45+1, Попов, 83, Піхальонок, 90+2 - Салданья, 22 (П), 66.

Відео дня

Матч-відповідь між клубами "Динамо" та "Партизан" відбудеться вже у середу, 31 липня. Він проходитиме у Белграді.

Динамо - Партизан

Сьогодні у прес-службі українського клубу повідомили про скасування всіх двосторонніх заходів з сербською командою. Причиною послугувала нещодавня участь "Партизан" у змаганнях в Росії, яка веде агресивну війну проти України.

Головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський заявив, що клуб з величезним нерозумінням сприйняв поїздку суперників до Москви, де вони провели серію матчів проти місцевих клубів та висловлювали їм знаки солідарності.

"Ми спеціально не робили жодних публічних заяв з цього приводу, щоб не розпалювати ворожнечу перед матчем. Але враховуючи усі вищезгадані обставини, ми вимушені відмовитися від усіх офіційних заходів. Наша позиція базується виключно на діях ФК "Партизан" (Белград), який поїхав на цей турнір до країни, яка атакує та вбиває громадян нашої країни", - додав він.

Вас також можуть зацікавити новини: