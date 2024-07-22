В разі проходження сербського "Партизана" команда Олександра Шовковського зійдеться з віце-чемпіонами Шотландії.

Київське "Динамо" дізналося потенційного суперника по третьому раунду кваліфікації футбольної Ліги чемпіонів 2023/2024. Це стало відомо після жеребкування, яке відбулось у швейцарському Ньоні.

В разі проходження до цієї стадії команда Олександра Шовковського зійдеться у двоматчевому протистоянні з віце-чемпіонами Шотландії - "Рейнджерс". Матчі відбудуться 6 або 7 та 13 серпня 2024 року. Першу гру кияни проведуть "вдома".

Як відомо, для отримання путівки до третього кваліфікаційного раунду "Динамо" має здолати сербський "Партизан". Перший матч (який формально буде домашнім для киян) відбудеться вже у вівторок у польському Любліні. Початок гри - о 21:00 за київським часом.

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Зазначимо, що донецький "Шахтар" як чемпіон України завдяки високому клубному рейтингу отримав пряму путівку до основного раунду Ліги чемпіонів.

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