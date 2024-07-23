Відомо, що матч між українським та сербським клубами відбудеться 23 липня.

У зв'язку з підтримкою сербів російськими футболістами, український футбольний клуб скасовує всі двосторонні заходи між "Партизаном", що мали відбутися у контексті матчу. Крім того, було ухвалено рішення про відмову від присутності виїзних уболівальників на стадіонах. Про це повідомила пресслужба київського "Динамо".

"Україна сьогодні переживає найскладніший період своєї історії через кровопролитну війну з країною-терористом. Саме тому ФК "Динамо" засуджує всіх, хто допомагає Росії, зокрема, підтримує російський спорт. Особливо, коли це вчиняється представниками країн Європи, що підтримує Україну. Водночас, не зважаючи на результати жеребкування, наш клуб є частиною великої родини УЄФА, ми поважаємо світові футбольні принципи та традиції, поважаємо суперників і дотримуємося принципу fair-play на полі та поза його межами", - наголосили у повідомленні.

Водночас у "Динамо" додали, що українські футболісти готові змагатися та перемагати у спортивній боротьбі будь-якого суперника.

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Відомо, що сьогодні у польському місті Люблін футболісти київського "Динамо" будуть змагатися з сербським "Партизаном" в матчі другого раунду кваліфікації Ліги Чемпіонів. Під час розмови з журналістом Sport.ua колишній гравець національної збірної України та "Динамо" Віталій Косовський спрогнозував цей матч.

"З нетерпінням чекаю на цей поєдинок. Початок будь-якого турніру, а Ліги чемпіонів - поготів - це завжди цікаво, адже кожен з учасників підходить до нових випробувань з амбітними надіями. Я сподіваюсь, що кияни, нарешті, змусять суперників рахуватися з собою на міжнародній арені", - наголосив він.

За його словами, українські футболісти після останнього збору в Австрії стали швидше комбінувати, частіше створювали гольові моменти, а також було достатньо й ударів здалеку.

"З іншого боку, знову були небезгрішні в захисті, зокрема, в останньому спарингу - з німецьким "Уніоном". Й добре, що такі помилки траплялися в товариських матчах, але ж не можна наступати на одні й ті ж граблі. Треба робити висновки", - зауважив Косовський.

Однак відомо, що "Партизан" підтримує зв'язки з російськими командами. На думку футболіста, такий фактор додасть спортивної злості підопічним Олександра Шовковського (головного тренера "Динамо" - УНІАН).

"Це взагалі виглядає дико: УЄФА заборонила російській збірній та клубам брати участь в офіційних змаганнях, але це не перешкоджає збірній Сербії та провідним командам цієї країни проводити з ними товариські матчі. Що ж, нехай це буде на совісті футболістів того ж "Партизана". Сподіваюся, що така поведінка сербів неабияк стимулюватиме підопічних Олександра Шовковського продемонструвати свої найкращі якості. От тільки б обійшлося без сутичок на полі, які можуть призвести до вилучень і травм. Тому киянам треба бути готовими до тактики дрібного фолу з боку "партизанів"", - попередив Косовський.

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Також повідомлялось, що український футболіст Євген Коноплянка завершив свою кар'єру. Він зазначив, що футбол для нього - "більш ніж просто гра, більш ніж просто спорт чи змагання".

"Це велика частина мене, як людини, особистості і професіонала. Я дуже люблю цю гру і ціную кожен момент, який мені довелося пережити знаходячись на футбольному полі", - зауважив гравець.

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