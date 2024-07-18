Українська команда втратила ще одну позицію в рейтингу.

ФІФА опублікувала оновлений рейтинг національних збірних, в якому українська команда опинилася на 25 місці.

Таким чином, порівняно з попередньою версією рейтингу, українська збірна втратила ще одну позицію.

Серед представників УЄФА українська збірна виявилась на 13 місці. Якщо стан справ не зміниться і підопічні Сергія Реброва не піднімуться на 12 сходинку серед європейських збірних, то команда буде в другому кошику при жеребкуванні відбору до чемпіонату світу 2026 року. Справа в тому, що з другого кошику шанс отримати у відбіркову групу сильного суперника набагато вищий.

Відео дня

Свіжий рейтинг ФІФА

1. Аргентина

2. Франція

3. Іспанія

4. Англія

5. Бразилія

6. Бельгія

7. Нідерланди

8. Португалія

9. Колумбія

10. Італія

...

25. Україна

Збірна України на Євро-2024

17 червня у дебютному матчі на європейській першості збірна України програла Румунії з рахунком 0:3. 21 червня у другому матчі турніру українські футболісти вибороли перемогу над Словаччиною (2:1).

23 червня півзахисник збірної України з футболу Олександр Зінченко розповів про звернення президента УАФ Андрія Шевченка до гравців після поразки у матчі зі збірною Румунії (0:3) у першому турі на Євро-2024.

"Після першої гри я був на допінг (контролі). Ми з Артемом Довбиком повернулися останні (у роздягальню). Знаю, що була теорія з Шевченком, але нас, на жаль, або може на щастя, там не було. Отримали на горіхи всі", - розповів футболіст і додав, що команда заслужила на негативну оцінку.

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