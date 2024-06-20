У першому матчі на Чемпіонаті Європи українська команда поступилася збірній Румунії.

Міжнародна федерація футболу (FIFA) оновила свій традиційний рейтинг збірних, де українська команда посідає 24-те місце. Порівняно з минулим рейтингом збірна України втратила дві позиції.

Впродовж останнього місяця Україна зіграла три контрольні матчі, зігравши внічию з Німеччиною (0:0), програвши Польщі (1:3) та вигравши Молдову (4:0).

Водночас у першому матчі на Євро українські футболісти програли збірній Румунії з рахунком 0:3.

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Раніше колишній тренер збірної України з футболу Йожеф Сабо назвав винних у програші матчу з Румунією. За його словами, українська команда зробила дуже багато помилок.

"Жахливий настрій після гри. Стільки помилок робити, як робила збірна України... В першому таймі ми програли тактично. Румуни віддали нам м'яч і як тільки ми переходили на їхню половину поля, вони розпочинали пресингувати. В збірної України не було жодного гольового моменту. Лише два удари по воротах і все", - зауважив Сабо.

Своєю чергою Ребров і Зінченко розповіли, що пішло не так під час першого матчу на Євро-2024.

"Дуже важко знайти правильні слова. Дуже соромно було дивитися нашим вболівальникам в очі, всім тим, хто прийшов нас підтримати. Хлопці розуміють, що сталося. Потрібно показати нашу реакцію в наступній грі", - прокоментував Ребров.

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