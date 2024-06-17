Україна вважалася фаворитом групи, але зазнала прикрої поразки в першому ж матчі.

Збірна України розгромно поступилася команді Румунії на чемпіонаті Європи-2024 з футболу. Олександр Зінченко, який грав на позиції лівого захисника, зізнався після матчу, що йому соромно за результат гри.

"Дуже важко знайти правильні слова. Дуже соромно було дивитися нашим вболівальникам в очі, всім тим, хто прийшов нас підтримати. Хлопці розуміють, що сталося. Потрібно показати нашу реакцію в наступній грі", – заявив він в коментарі "Суспільне Спорт".

Футболіст не зміг сказати, що саме пішло не так у матчі, де українську команду називали фаворитом.

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"Не знаю, головний тренер вкаже на наші помилки після гри, чого не вистачало. Але програвати 0:3 — це завжди боляче і неприємно", – сказав Зінченко.

Не очікуваним назвав результат матчу і головний тренер команди Сергій Ребров.

"Гадаю, що для всіх це було неочікувано. Це Євро. Завжди кажу: якщо хочемо досягти чогось на чемпіонаті Європи, кожен гравець мусить показувати максимум. На жаль, цього не було, але це перша гра. Будемо серйозніше та ретельніше готуватися до наступної", – заявив він.

На відміну від своїх підопічних, тренер вже має кілька думок, чому перша гра України на чемпіонаті пішла шкереберть.

"Перші хвилини до пропущеного м'яча ми контролювали гру. Але є помилки, яких ми припускаємося, і це було. Вважаю, ми були недостатньо агресивні в атаці, не створювали моменти. Потрібно ретельно аналізувати цей матч, показати гравцям та готуватися до наступного поєдинку", – вважає Ребров.

Матч Україна – Румунія

Як писав УНІАН, стартовий для України матч цьогорічного Єврочемпіонату почався за українським сценарієм – синьо-жовті провели кілька небезпечних атак і загалом повністю контролювали матч. Однак рахунок відкрили румуни. І далі гра пішла вже за сценарієм суперників.

У підсумку – 3:0. Україна розгромно програла. Але попереду ще два матчі групового етапу, де Україна ще має шанси пробитися у плей-оф.

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