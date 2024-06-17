Румунська команда виявилася сильнішою в цьому поєдинку і впевнено це довела.

Українська збірна з футболу поступилася команді з Румунії у своєму першому матчі на Чемпіонаті Європи 2024 року, що наразі триває в Німеччині. Стадіон: "Альянц Арена" в Мюнхені.

Склади команд. Україна: Лунін - Зінченко, Матвієнко, Забарний, Конопля (Тимчик, 72) - Шапаренко (Яремчук, 62), Степаненко (Бражко, 62), Судаков (Малиновський, 83) - Мудрик, Довбик, Циганков (Ярмоленко, 62).

Румунія: Ніце - Банка, Бурке, Дрегушин, Раціу - М. Марін (Рус, 75) - Коман (Міхейле, 62), Станчу, Р. Марін, Манн (Хаджі, 62) - Дрегуш (Пушкаш, 76).

Запасні: Молдован, Тірновану, Неделчару, Алібек, Чікілдеу, Олару, Могош, Сореску, Раковіцана, Бірліджа, Шут.

Запасні: Бущан, Трубін, Сваток, Таловеров, Сидорчук, Миколенко, Зубков, Бондар, Ванат, Михайличенко.

Гра почалася за українським сценарієм - синьо-жовті провели кілька небезпечних атак і загалом повністю контролювали матч. Однак відкрити рахунок не вийшло - це зробили румуни. На 29-й хвилині зустрічі Андрій Лунін під пресингом невдало вибив м'яч. Манн отримав передачу та скинув на Станчу, який потужним дальнім ударом вразив дальній кут воріт.

До перерви суперник ще кілька разів атакував ворота збірної України, одного разу підопічних Реброва врятувала поперечина.

Другий тайм для збірної України розпочався не більш вдало - вже на 53-й хвилині Румунія вийшла у швидку контратаку, м'яч опинився у Маріна, який спрямував його у дальній нижній кут воріт - 2:0.

Уже через 4 хвилини суперник відзначився втретє - румуни отримали право на кутовий удар. М'яч дійшов до Мана, який прострілив на Дрегуша - форварду залишалося лише вдало підставити ногу.

Додані до основного часу 4 хвилини на результат не вплинули. У підсумку - 3:0 Україна розгромно програє в першому матчі групового етапу Чемпіонату Європи.

Під час матчу суддя виніс два попередження: Резвану Марину на 79-й хвилині та Юхиму Коноплі на 68-й.

Українська збірна на Євро-2024

Як писав УНІАН ІАН , збірна України виступає в Групі Е разом із командами Бельгії, Словаччини та Румунії. Другий поєдинок відбудеться 21 червня проти Словаччини, третій - 26 червня проти Бельгії.

Цікаво, що в Росії побоялися показувати матчі Євро-2024 за участю України. Російські телевізійники навіть думати бояться, що робити, якщо Україна вийде до півфіналу або тим більше до фіналу.

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