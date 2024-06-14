Російські телевізійники навіть думати бояться, що робити, якщо Україна вийде до півфіналу або тим паче у фінал.

У Німеччині стартував футбольний чемпіонат Європи. Російське телебачення не транслюватиме ті поєдинки, в яких виступає збірна України, пише опозиційне видання "Черта".

Основним спортивним телеканалом у РФ є "Матч ТВ", що належить "Газпром-медіа". Джерела в телекомпанії підтвердили, що матчі збірної України на груповому етапі турніру показувати не будуть. Що робити, якщо Україна вийде з групи і проб'ється до півфіналу або навіть у фінал, на каналі поки що навіть не думають, але сподіваються, що цього не станеться.

"Може, десь там, зовсім нагорі, і є якийсь план на випадок успіху збірної України, але на жодних нарадах нічого такого не обговорювали, і ніхто про це не говорить зараз ні слова. Ми взагалі живемо в режимі вирішення проблем у міру їх надходження", - заявили джерела в телекомпанії.

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Проте, у росіян все ж буде можливість побачити виступ збірної України. Права на трансляцію Євро-2024 у Росії отримав онлайн-кінотеатр "Окко", який належить "Сбербанку". Там показувати ігри української збірної будуть, але це платний контент за передплатою.

Виступ збірної України на Євро-2024

Чемпіонат Європи з футболу цього року проходить у Німеччині. Перший матч стартував сьогодні, 14 червня за участю збірних Німеччини та Шотландії.

Збірна України виступає в Групі Е разом із командами Бельгії, Словаччини та Румунії. Перший матч Україна проведе 17 червня проти Румунії. Другий поєдинок відбудеться 21 червня проти Словаччини, третій - 26 червня проти Бельгії.

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