Після гучного скандалу Кріштіану Роналду покинув збірну Португалії

​​​​​​​ Футболіст грав за збірну з 2003 року.

Один з найкращих футболістів в історії футболу, нападник саудівського клубу "Ан-Наср" Кріштіану Роналду оголосив про завершення виступів за збірну Португалії.

Про це футболіст повідомив у соцмережі. "Дорогі португальці, настав день передати футболку із сьомим номером нашої спільної національної команди. Я ніколи не відчував, що вона належить виключно мені. Деякі рішення ухвалюються не лише головою, а й серцем", - сказав Роналду.

Також футболіст згдав у оприлюдненому відео час, коли дебютував за збірну.

Відео дня

"Завершується шлях, що розпочався в серпні 2003 року і назавжди змінив моє життя. Коли я озираюся назад і згадую все, що пережив у збірній, я бачу не лише матчі, голи, рекорди чи трофеї. Я бачу людей. Я бачу іммігрантів, які протягом 90 хвилин відчували Португалію трохи ближчою. Я бачу мільйони португальців, яких ніколи не знав особисто, але які стали частиною мого життя. Бо, зрештою, футбол – це набагато більше, ніж просто гра. Футбол – це люди", – сказав Роналду.

Також у відео футболіст подякував вболівальникам, команді тренерському та обслуговуючому штату команди. Крім того, Роналду подякував і своїй родині:

"Сьогодні я завершую свою кар’єру на полі у складі національної збірної, йду з піднятою головою, пишаючись тим шляхом, який пройшов, і з усвідомленням, що віддав за Португалію усе, що мав. Але я ніколи не перестану бути одним із вас. Я й надалі буду переживати, вболівати та святкувати кожну перемогу Португалії разом із вами. Я присвятив своє життя тому, щоб стати найкращим футболістом світу. Сьогодні я розумію, що найбільшою перемогою було те, що я мав честь представляти найкращу країну світу. Дякую за ці 23 роки. Дякую за те, що ви вірили".

Успіхи Роналду в складі збірної Португалії

Роналду почав виступати за національну команду у 2003 році. За 23 роки футболіст зіграв 234 матчі у національній футболці, в яких забив 146 голів.

У складі португальської збірної Роналду виграв чемпіонат Європи у 2016 році і двічі ставав переможцем Ліги націй УЄФА – у 2019 та 2025 роках. Футболіст також неодноразово визнавався найкращим гравцем світу.

Що передувало рішенню футболіста

Нагадаємо, у вересні в збірній Португалії стався масштабний скандал. Капітан команди Кріштіану Роналду публічно посварився з головним тренером Жорже Жезусом. Після гри Ліги Націй проти збірної Уельсу Роналду зазнав критики за низьку результативність. А вже в наступному матчі проти Норвегії головний тренер лишив Роналду в запасі. Після цього футболіст покинув табір команди.

Потім славетний футболіст заявив, що ще раніше хотів офіційно покинути збірну. Однак президент Федерації футболу Португалії попросив Роналду залишитися, на що той погодився. Перед матчами Жезус заявив, що не планує випускати футболіста на матч проти Норвегії.

Інші новини футболу

Раніше УНІАН повідомляв, що фанати "Мілана" та "Інтера" розкритикували проект нового стадіону, який замінить Сан Сіро.Футбольні вболівальники порівняли новий стадіон зі "пральною машиною на 70 тисяч місць", аерогрилем та торговим центром.

Також повідомлялося, що найтитулованіший англійський футбольний клуб визнаний винним у махінаціях із грошима.

Вас також можуть зацікавити новини: