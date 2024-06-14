Футболісти розповіли про міста, в яких народилися, і як їх постійно тероризує РФ.

Напередодні Євро-2024 гравці національної збірної України з футболу, які нещодавно розгромили Молдову з рахунком 4:0, випустили відео Support Ukraine. Вони розповіли про рідні міста, які окуповані або постраждали від російської агресії.

Вдповідне відео оприлюднила Українська асоціація футболу.

"Футбол, як і весь спорт, не поза політикою, не поза війною. Ми закликаємо усі країни-учасниці чемпіонату Європи допомагати Україні", - йдеться у відеозверненні.

Футболісти наголосили, що їхні рідна міста дуже хотіли б приймати Євро, але зараз вони борються не за турнір, а за свободу.

Так, селище Велика Новосілка у Донецькій області, з якого родом Микола Шапаренко, повністю знищене. Красноград, що на Харківщині, де народилися Андрій Лунін та Михайло Мудрик, щоденно перебуває під російськими обстрілами з початку повномасштабної війни. А рідне місто Макіївка (Донецька область) Олександра Зубкова окуповане російськими військами з 2014 року.

Крім того, у ролику виступили Олександр Зінченко з Радомишля на Житомирщині, Руслан Малиновський з Черкас, Ілля Забарний з Києва та інші.

Відомо, що Україна розпочне виступи на Євро-2024 17 червня. Тоді у німецькому Мюнхені збірна зіграє з Румунією. Вже в другому турі українські футболісти зустрінуться зі Словаччиною 21 червня. А 26 червня у Штутгарті команда Сергія Реброва зіграє з Бельгією, чим завершить груповий раунд.

Збірна України з футболу на Євро-2024 - що цікаво прочитати

Як раніше писав УНІАН, 8 червня штаб збірної України оголосив остаточну заявку на Євро-2024. До Німеччини поїдуть по 6 представників київського "Динамо" та донецького "Шахтаря" та ще 12 гравців, які представляють іноземні клуби.

Також УНІАН повідомляв, що легендарний український тренер Мирон Маркевич оцінив шанси України на Євро-2024. Він впевний, що команда Сергія Реброва може показати серйозні результати і зараз найсильніша за увесь час незалежності.

Вас також можуть зацікавити новини: