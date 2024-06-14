Вболівальники підтримали зірок українського футболу перед Євро-2024.

Українські футболісти після матчу зі збірною Молдови прибули до Німеччини, аби готуватися до Євро-2024. Під час тренування на стадіоні зібралося кілька сотень вболівальників, які проривалися, аби отримати автограф улюбленого футболіста або зробити селфі. Про це пише Sport.ua.

За інформацією журналістів, аби потрапити на футбольну арену, кожному із вболівальників потрібно було вчасно зареєструватися на одному із сайтів та зробити заявку. Після чого їм надавався безплатний квиток, де можна було зайняти місце на трибуні.

"Вболівальників нашої команди зібралося кілька сотень, тож атмосфера під час тренування була жвавою. Щоправда, стюардам та охоронцям "BRITA Arena" довелося несолодко. Все тому, що на футбольне поле одному за одним вдавалося прориватися бажаючим отримати автограф або зробити селфі із нашими збірниками. Найбільшим попитом в учасників "забігів" користувались футболісти, що виступають в чемпіонаті Іспанії - зокрема, новоспечений володар Кубка чемпіонів у складі мадридського "Реала" Андрій Лунін", - зазначили у повідомленні.

Відомо, що перед тренуванням зірки українського футболу роздавали автографи та фотографувалися з вболівальниками біля стадіону. Коли гравці вийшли на поле, то українці скандували патріотичні гасла та підтримували команду.

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Раніше головний тренер збірної України з футболу Сергій Ребров розповів, в якому стані перебуває захисник Віталій Миколенко після травми.

"Мені сказали, що йому вже зробили МРТ. Наскільки я розумію, усе не так страшно. Будемо сподіватися. Завтра зроблять ще одне обстеження. Я трохи заспокоївся, тому що мені сказали, що немає нічого страшного", - зазначив він.

Також повідомлялось, що футбольні клуби Європи зацікавились нападником київського Динамо Владиславом Ванатом. Зазначається, що інтерес до українського форварда проявляють одразу чотири відомі клуби.

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