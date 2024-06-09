Вже цього літа український форвард може перебратися до Італії або Іспанії.

Нападник київського Динамо Владислав Ванат привернув до себе увагу кількох відомих футбольних клубів Європи і влітку може здійснити трансфер до однієї з команд Іспанії або Італії.

Інтерес до 22-річного українського форварда проявляють одразу чотири відомі клуби. Зокрема, італійські ЗМІ написали, що в Ванаті зацікавлене Наполі, чиї скаути вже кілька років стежать за ним.

При цьому український журналіст Віктор Вацко назвав ще три клуби, які претендують на українця. За його даними, купити Ваната мають намір нідерландський Аякс, іспанський Вільярреал та австрійський Зальцбург.

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Портал Transfermarkt оцінив трансфер українського нападника у 10 млн євро.

Зазначимо, що цього сезону Ванат став одним із найкращих гравців чемпіонату України. У складі Динамо він став віце-чемпіоном УПЛ та повернувся в Лігу чемпіонів.

Владислав Ванат

Цього сезону Владислав Ванат продовжив контракт з Динамо ще на три роки.

29 травня після 7-річної перерви найкращим бомбардиром чемпіонату України всьоме в історії став футболіст київського "Динамо". 22-річний форвард Владислав Ванат у сезоні 2023/24 у 27 проведених поєдинках 14 разів "розписався" у воротах суперників киян. Крім цього, форвард відправився на Євро-2024 разом із національною збірною України.

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