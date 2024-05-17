Підготовчі збори збірна проведе в Німеччині.

Головний тренер збірної України Сергій Ребров оголосив склад національної команди, який зіграє у товариських матчах напередодні Євро-2024, повідомляє УАФ.

Склад збірної України

Воротарі: Георгій Бущан ("Динамо" Київ), Анатолій Трубін ("Бенфіка" Лісабон, Португалія), Андрій Лунін ("Реал" Мадрид, Іспанія).

Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар (усі - "Шахтар" Донецьк), Олександр Тимчик ("Динамо" Київ), Віталій Миколенко ("Евертон" Ліверпуль, Англія), Ілля Забарний ("Борнмут", Англія), Олександр Сваток (СК "Дніпро-1" Дніпро), Максим Таловєров (ЛАСК Лінц, Австрія), Богдан Михайліченко ("Полісся" Житомир).

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Півзахисники: Андрій Ярмоленко, Микола Шапаренко, Володимир Бражко (усі - "Динамо" Київ), Тарас Степаненко, Олександр Зубков, Георгій Судаков (усі - "Шахтар" Донецьк), Олександр Зінченко ("Арсенал" Лондон, Англія), Віктор Циганков ("Жирона", Іспанія), Михайло Мудрик ("Челсі" Лондон, Англія), Сергій Сидорчук ("Вестерло", Бельгія), Руслан Маліновський ("Дженоа" Генуя, Італія).

Нападники: Артем Довбик ("Жирона", Іспанія), Роман Яремчук ("Валенсія", Іспанія), Владислав Ванат ("Динамо" Київ).

Крім того, Ребров також оголосив резервний список, до якого увійшли: Дмитро Різник, Данило Сікан (обидва - "Шахтар" Донецьк), Денис Попов, Віталій Буяльський, Владислав Кабаєв (усі - "Динамо" Київ), Єгор Ярмолюк ("Бренфорд", Англія).

Збірна України розпочне тренувальний збір 30 травня у Німеччині. Вже у червні - 3, 7 та 11, національна команда проведе товариські матчі проти команд з Німеччини, Польщі та Молдови відповідно.

В Українській асоціації футболу також додали, що остаточну заявку збірної України на Євро-2024 буде оголошено 7 червня.

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