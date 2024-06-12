Ребров висловив сподівання, що ключовий гравець збірної швидко прийде в норму.

Головний тренер збірної України з футболу Сергій Ребров поділився деталями про травму захисника Віталія Миколенка.

"Мені сказали, що йому вже зробили МРТ. Наскільки я розумію, усе не так страшно. Будемо сподіватися. Завтра зроблять ще одне обстеження. Я трохи заспокоївся, тому що мені сказали, що немає нічого страшного", - розповів Ребров, повідомляє офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, футболіст отримав травму в зіткненні із захисником збірної Молдови Артуром Кречуном під час матчу в Кишиневі. Захисник української команди спочатку залишився у грі, але за кілька хвилин його все ж таки замінили.

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Матч у Молдові

Збірна України з футболу перемогла Молдову в заключному товариському матчі перед чемпіонатом Європи. Поєдинок проходив на стадіоні "Зімбру" в Кишиневі і закінчився з рахунком 0:4.

На матчі була присутня і президент Молдови Майя Санду. Вона вийшла до українських футболістів і побажала їм успіхів на Євро-2024.

Що відомо про Євро-2024

Турнір відбуватиметься в Німеччині з 14 червня по 14 липня. Матч-відкриття між збірними Німеччини та Шотландії відбудеться в Мюнхені.

Збірна України в групі E. На європейській першості "синьо-жовті" дебютуватимуть поєдинком проти Румунії 17 червня.

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