Перший гол пропустили вже на другій хвилині.

Збірна України з футболу перемогла Молдову в заключному товариському матчі перед цьогорічним чемпіонатом Європи.

Поєдинок проходив на стадіоні "Зімбру" у Кишиневі. Він закінчився рахунком 0:4. Роман Яремчук забив перший гол вже на другій хвилині, інші три - Віктор Циганков (43 хвилина), Артем Довбик (49 хвилина) та Георгій Судаков (54 хвилина).

На матчі була присутня і президентка Молдови Майя Санду. Вона вийшла до українських футболістів та побажала їм успіхів на Євро-2024.

"Із задоволенням дивилася сьогодні ввечері товариський матч між Молдовою та Україною в Кишиневі. Хороші моменти спортивної майстерності обох команд! Щастя Україні на Євро-2024", - написала вона у мікроблозі X.

Євро-2024: останні новини

Як відомо, чемпіонат Європи стартує в Мюнхені вже у п'ятницю, 14 червня. На груповому етапі турніру щодня проходитимуть від двох до чотирьох ігор. Він має завершитися у неділю, 14 липня, на стадіоні Olympiastadion в Берліні.

Групи Євро-2024:

А: Німеччина, Шотландія, Угорщина, Швейцарія

В: Іспанія, Хорватія, Італія, Албанія

С: Словенія, Данія, Сербія, Англія

D: Польща, Нідерланди, Австрія, Франція

Е: Бельгія, Словаччина, Румунія, Україна

F: Туреччина, Грузія, Португалія, Чехія

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