У січні 2027 року в чеському місті Острава відбудеться чемпіонат світу з хокею серед дівчат віком до 18 років.

Чехія не пустить на свою територію російських спортсменів для участі в міжнародних змаганнях, заявив глава МВС країни Любомир Метнар. Про це пише ct24.

Зазначається, що таке рішення було оголошено після зустрічі міністра з керівництвом Чеського союзу хокею на льоду. Метнар нагадав, що в республіці вже діє заборона на видачу віз російським спортсменам. Однак, за його словами, в’їзд буде заборонено й для власників віз інших країн Шенгенської зони - про це партнерів уже поінформував глава МЗС Петр Мацинка.

Генеральний секретар Чеської хокейної асоціації Ян Черни підтвердив, що між асоціацією та міністром внутрішніх справ досягнуто домовленості.

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"Для нас надзвичайно важливо, щоб ми могли організувати чемпіонат тут і щоб це було безпечно", - сказав він.

У січні 2027 року в чеській Остраві відбудеться чемпіонат світу з хокею серед дівчат до 18 років. Асоціація проінформує Міжнародну федерацію хокею на льоду (IIHF) про відмову чеського уряду видати візи російським спортсменам.

Відмова від участі російських спортсменів

Наприкінці жовтня Спортивний арбітражний суд (CAS) у Лозанні зобов’язав Міжнародну федерацію хокею (IIHF) допустити збірні Росії до змагань. Це рішення викликало протест у низки європейських держав, зокрема Чехії, Швеції, Норвегії та Фінляндії. Останні дві країни з 16 листопада заборонили в’їзд російським спортсменам, у тому числі тим, хто виступає в нейтральному статусі. Аналогічні обмеження оголосила Швеція.

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