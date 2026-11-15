Ще одна країна заборонила в'їзд російським спортсменам

За словами Сибіги, поки російські ракети й дрони продовжують убивати мирних українців, спроби повернути російських спортсменів до міжнародних змагань неможливо розглядати окремо від реалій війни.

Норвегія заборонила в'їзд професійним спортсменам та допоміжному персоналу з Росії та Білорусі на міжнародні змагання через триваючу агресію проти України. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, повідомляє МЗС України.

"Норвегія чітко дала зрозуміти, що не допустить нормалізації участі Росії та Білорусі в міжнародному спорті. Рішення відмовляти у в’їзді професійним спортсменам і представникам персоналу з обох країн для участі у спортивних змаганнях є прямою відповіддю на пом’якшення обмежень з боку міжнародних спортивних федерацій", - сказав він.

За його словами, поки російські ракети й дрони продовжують убивати мирних українців, спроби повернути російських спортсменів до міжнародних змагань неможливо розглядати окремо від реалій війни.

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"Елітний російський спорт залишається тісно пов’язаним із державними структурами, зокрема інституціями, які підтримують і просувають агресію Кремля. Надання спортсменам нейтрального статусу не означає автоматичного розриву цих зв’язків. Завдяки конкретним крокам Фінляндії, Канади, а тепер і Норвегії, міжнародний спротив поверненню Росії у великий спорт продовжує посилюватися. Рішення спортивних федерацій не можуть скасовувати відповідальність урядів за врахування ширших наслідків російської агресії", - додав Сибіга.

Заборони для спортсменів із РФ

Раніше стало відомо, що Фінляндія заборонить російським спортсменам, у тому числі й тим, хто виступає як нейтральні учасники, брати участь у змаганнях. Йдеться про відкриття Кубка світу з лижних перегонів, яке відбудеться цього місяця в Руці.

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