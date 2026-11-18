Мудрик заявив, що в Англії мельдонію немає.

Український вінгер англійського "Тоттенгема" Михайло Мудрік впевнений, що заборонений препарат мельдоній потрапив у його організм під час перебування у збірній України. Про це він заявив в інтерв’ю Дмитру Гордону, відповідаючи на запитання щодо ситуації з його дискваліфікацією.

За його словами, цей препарат можна дістати лише у Східній Європі. "Цей препарат міг потрапити в організм лише там, де я був, – в Україні. В Англії таких препаратів немає", – заявив Мудрик.

За його словами, на той час він приїжджав до України виключно у складі збірної. "Послухайте, у збірній, насправді, є багато варіантів потрапляння цієї речовини в мій організм – їх можна перерахувати, і пальців двох рук не вистачить", – сказав спортсмен, відповідаючи на запитання, як мельдоній потрапив у його організм.

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Мудрик заявив, що у збірній України відсутня система охорони, яка має бути в національній команді. За його словами, у клубах, коли їдеш на виїзд, завжди є люди, відповідальні за те, що відбувається на етажах і в команді. "Таблетки? Так, у нас у збірній є нутриціолог, який раз на два дні, за винятком днів перед грою, приносить нам таблетки. Він приносить кожному стаканчик з таблетками, які кожен повинен випити", – розповів спортсмен.

Мудрик підтвердив, що звинувачує у ситуації зі своєю дискваліфікацією збірну України. "Так, саме так", – заявив він.

Скандал Мудрика з допінгом

Як повідомляв УНІАН, у жовтні 2024 року під час позазмагального допінг-контролю у пробі Мудрика виявили низьку концентрацію мельдонію. У грудні Футбольна асоціація Англії (FA) повідомила гравця про позитивний результат тесту й тимчасово відсторонила його, а в травні 2025 року висунула офіційні звинувачення.

У серпні 2026 року Михайло Мудрік з’явився у першому за два роки офіційному матчі після скасування дискваліфікації через допінгову справу. Він вийшов на поле у товариському матчі проти італійського "Ювентуса", який завершився поразкою лондонців з рахунком 0:1.

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