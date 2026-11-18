Україна могла б отримати легших суперників, якби добре виступила в Лізі Націй.

УЄФА оприлюднила список учасників жеребкування на кваліфікацію до Чемпіонату Європи з футболу, який пройде у 2028 році. В переліку команд немає Росії. Таким чином, росіяни фактично зможуть повернутися на міжнародну футбольну арену не раніше 2030 року, коли проходитиме Чемпіонат Світу.

Україна ж потрапила до третього кошика жеребкування. Підопічні Мальдери могли б покращити своє становище, потрапивши до другого кошика, однак через невдалий виступ у Лізі Націй цього не вдалося.

Усі кошики мають наступний вигляд:

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Кошик 1: Англія, Португалія, Франція, Німеччина, Іспанія, Бельгія, Нідерланди, Норвегія, Греція, Італія, Данія, Хорватія.

Кошик 2: Вельс, Сербія, Туреччина, Чехія, Швейцарія, Швеція, Австрія, Північна Ірландія, Словенія, Боснія і Герцеговина, Угорщина, Ірландія.

Кошик 3: Україна, Шотландія, Косово, Польща, Ізраїль, Румунія, Грузія, Північна Македонія, Чорногорія, Албанія, Ісландія, Словаччина.

Кошик 4: Естонія, Білорусь, Фарерські острови, Кіпр, Фінляндія, Молдова, Вірменія, Болгарія, Казахстан, Люксембург, Латвія, Сан-Марино.

Кошик 5: Мальта, Азербайджан, Литва, Андорра, Гібралтар, Ліхтенштейн.

Загалом у кваліфікації на Євро-2028 буде сформовано 12 груп з 4 чи 5 командами (залежить від того, в якій групі зіграють чвертьфіналісти Ліги Націй). Прямі путівки на Євро отримають усі переможці своїх груп, а також 8 найкращих команд, що посядуть другі місця. Ще чотири місця буде розіграно у плеф-оф між чотирма найгіршими командами з рейтингу других місць групового етапу, а також чотирма найкращими збірних Ліги націй, яким не вдалося потрапити на Євро напряму.

Жеребкування кваліфікації на Євро пройде 6 грудня у Белфасті, Північна Ірландія. Україна та Білорусь не зможуть опинитися в одному кошику. Так само, в одній групі не зможуть зіграти господарі турніру – Англія, Шотландія та Вельс. Відбірковий турнір на Євро-2028 стартує в березні 2027 року, а завершиться у листопаді. Ігри плей-оф відбудуться в березні 2028 року.

Нагадаємо, Україна втратила шанс потрапити на Євро-2028 з Ліги Націй. Підопічні Мальдери виграли 2 з 6 ігор у турнірі. Ще один матч завершився нічиєю. З 7 очками збірній України вдалося зберегти прописку в дивізіоні B, посівши третю сходинку.

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