До Німеччини відправляться по 6 представників київського "Динамо" та донецького "Шахтаря", 12 гравців представляють іноземні клуби.

Тренерський штаб збірної України з футболу визначився зі складом гравців, які захищатимуть синьо-жовті кольори нашої країни на Чемпіонаті Європи-2024. Про це повідомляється на сайті Української асоціації футболу.

Заявка збірної України на ЧЄ-2024:

Воротарі: Георгій Бущан (Динамо Київ), Анатолій Трубін (Бенфіка Лісабон, Португалія), Андрій Лунін (Реал Мадрид).

Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар (усі — Шахтар Донецьк), Олександр Тимчик ( Динамо Київ), Віталій Миколенко (Евертон Ліверпуль, Англія), Ілля Забарний (Борнмут, Англія), Олександр Сваток (СК Дніпро-1), Максим Таловєров (ЛАСК Лінц, Австрія), Богдан Михайліченко (Полісся Житомир).

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Хавбеки: Андрій Ярмоленко, Микола Шапаренко, Володимир Бражко (усі — Динамо Київ), Тарас Степаненко, Олександр Зубков, Георгій Судаков (усі — Шахтар Донецьк), Олександр Зінченко (Арсенал Лондон, Англія), Віктор Циганков (Жирона, Іспанія), Михайло Мудрик (Челсі Лондон, Англія), Сергій Сидорчук (Вестерло, Бельгія), Руслан Малиновський (Дженоа Генуя, Італія).

Нападники: Артем Довбик (Жирона, Іспанія), Роман Яремчук (Валенсія, Іспанія), Владислав Ванат (Динамо Київ).

Як відомо, ЧЄ-2024 пройде в Німеччині з 14 червня до 14 липня. У груповому раунді збірна України змагатиметься з командами Бельгії, Словаччини та Румунії. До наступного раунду гарантовано вийдуть збірні, які посядуть 1 та 2 місце у квартеті.

Останні новини футболу

1 червня мадридський "Реал" обіграв дортмундську "Боруссію" і став переможцем Ліги Чемпіонів. Матч відбувся на стадіоні "Уемблі" в Лондоні. Матч завершився з рахунком 2:0 на користь "королівського клубу".

Українець Андрій Лунін, який грає в складі "Реала", на поле не виходив. Протягом гри воротар перебував у запасі.

Також УНІАН повідомляв, що Лунін цього літа змінить "Реал" на інший гранд європейського футболу. За інформацією TodoFichajes, український голкіпер досяг домовленності з англійським "Манчестер Юнайтед".

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