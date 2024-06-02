Матч відбувся на стадіоні "Уемблі" в Лондоні.

У суботу, 1 червня 2024 року, відбувся фінал Ліги Чемпіонів. За кубок на полі лондонського стадіону "Уемблі" змагалися іспанський "Реал" та німецька "Боруссія" (Дортмунд).

Переможцем Ліги Чемпіонів упʼятнадцяте став мадридський "Реал". Він обіграв "Боруссію" з рахунком 0:2.

Обидва голи були забиті у другому таймі. На 74-й хвилині рахунок відкрив Карвахаль. Вже на 83-й хвилині Вінісіус забив у ворота німецького клубу другий мʼяч.

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Варто зазначити, що на 87-й хвилині мʼяч опинився і в сітці воріт "Реала". Проте було зафіксовано офсайд, рахунок не змінився.

Не минулося і без попереджень. Рефері показав жовту картку гравцю "Реала" Вінісіусу. У "Боруссії" гірчичники отримали Шлоттербек, Забітцер та Хуммельс.

Українець Андрій Лунін, який грає в складі "Реала", на поле не виходив. Протягом гри воротар перебував у запасі.

"Боруссія" – "Реал": важливі моменти

Український голкіпер "Реала" Андрій Лунін захворів перед фіналом Ліги Чемпіонів. Його участь у матчі була під питанням. У підсумку – він провів гру на скамійці запасних.

Фінал Ліги Чемпіонів був важливий для українців не лише через Андрія Луніна. На ньому також вирішувався шлях донецького "Шахтаря" у наступному єврокубковому сезоні. Через перемогу "Реала" підопічні Маріно Пушича отримали автоматичне місце у групі Ліги чемпіонів 2024/25 і під час жеребкування будуть у другому кошику.

Якщо б фінал Ліги Чемпіонів виграла "Боруссія" (Дортмунд), "Шахтарю" б довелося проходити кваліфікацію.

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