За словами лідера "Динамо", його не мотивує побиття рекорду Максима Шацьких

Півзахисник київського "Динамо" та збірної України Андрій Ярмоленко в інтерв'ю "ТаТоТаке" спростував інформацію про його плани закінчити кар'єру футболіста після Євро-2024.

Він пояснив, що не знає, звідки з'явилися подібні чутки. Футболіст прокоментував:

"Поки що таких планів у мене немає. Не знаю, звідки така інформація. Коли відчую, що немає бажання та здоров’я, тоді й закінчу. Поки що про це не думаю. Зараз я отримую задоволення від кожного матчу та кожного тренування. Я щодня прокидаюся і чекаю на тренування так, як це було у 20 років". Відео дня

На запитання, чи справа в рекорді Максима Шацьких, Ярмоленко відповів: "Немає ніяких рекордів. Найголовніше - це стати чемпіонами".

Зазначимо, що наразі Андрій Ярмоленко посідає четверту сходинку в переліку найкращих бомбардирів УПЛ за всю історію чемпіонату. На першому місці залишається Максим Шацьких, який забив 124 голи. В Андрія Ярмоленка наразі - 105 м'ячів в турнірі. Усі він забив за київське "Динамо", утримуючи титул найкращого бомбардира клубу з часів заснування УПЛ.

Останні новини українського спорту - Ломаченко завершує кар'єру

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