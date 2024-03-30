За словами головного тренера синьо-жовтої збірної, груповий раунд буде легшим за ігри у плей-офф.

На стадії підготовки до Чемпіонату Європи з футболу збірній України не варто когось боятися, натомість потрібно "серйозно готуватися" до кожного матчу. Про це в ефірі UWN сказав головний тренер команди Сергій Ребров.

Він нагадав, що в іграх плей-офф за вихід на Євро-2024 усі вважали Україну фаворитами, "і я думаю, що зараз грати легше, ніж ці ігри в плей-офф".

"Рівна група, усі команди високого рівню, і якщо команди потрапили на Євро, це дійсно на цей період часу команди дійсно високого рівня. Тому не треба нікого боятися, треба серйозно готуватися до кожної зустрічі", - зазначив фахівець.

За його словами, дуже важливо, щоб усі гравці зараз до початку Євро мали практику в своїх клубах "і не отримали жодних пошкоджень".

"Тому що кожен гравець для нас дуже важливий. Тому будемо чекати, будемо працювати і будемо сподіватися, що ми підійдемо до Євро у своїй найкращій формі", - підкреслив Ребров.

Збірна України з футболу кваліфікувалася на Євро-2024

26 березня Україна перемогла у вирішальному матчі відбору на футбольний Євро-2024. У фіналі кваліфікації підопідчні Сергія Реброва здолали збірну Ісландії з рахунком 2:1.

Голами у складі "синьо-жовтих" відзначлися Циганков і Мудрик.

У першому раунді плей-офф Україна у драматичному матчі перемогла Боснію і Герцеговину з таким самим рахунокм - 2:1. Тоді забивали Яремчук та Довбик.

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