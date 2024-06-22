За словами Франческо Кальцони, донедавна було неможливо уявити, що його збірна може конкурувати "з такими топ-суперниками".

Збірна України - команда, яка заслуговує найвищої поваги. Про це після поразки від "синьо-жовтих" у другому турі групового раунду футбольного Євро-2024 заявив головний тренер зюірної Словаччини Франческо Кальцона.

Італійський фахівець віддав належне команді Сергія Реброва, при цьому похвалив своїх підопічних.

"Це був важкий матч. Я задоволений командою. Не можу звинувачувати їх, перший тайм був кращим з нашого боку. Наші суперники дуже сильні, в рейтингу ФІФА Україна знаходиться на 20 місць попереду нас. Зробимо все можливе, щоб пройти далі. Сьогодні ввечері ми грали проти сильного суперника. Я задоволений грою команди та пишаюся своїми хлопцями", - сказав Кальцона. Відео дня

За його словами, матч виявився складним, при цому "є моменти, якими я задоволений, і є ті, які мене розчарували, але я гордий командою".

"Ми дозволили супернику контролювати останні 30 хвилин гри, і це коштувало нам перемоги. У нас був шанс заздалегідь забезпечити собі місце у плей-офф, але ми зіткнулися з командою, якій була необхідна перемога для продовження боротьби. ... Донедавна було неможливо уявити, що ми можемо конкурувати з такими топ-суперниками", - резюмував наставник словаків.

Перемога України над Словаччиною на Євро-2024

У п'ятницю, 21 червня, збірна України у вкрай складному матчі здобула першу перемогу на Євро-2024. У грі другого туру групового раунду підопічні Сергія Реброва здолали словаків з рахунком 2:1.

Після гри Ребров заявив, що його підопічні "дійсно заслужили на цю перемогу", при цьому не можна говорити про те, що у матчі зі словаками була зовсім інша збірна України, ніж та, що розгромно поступилася румунам.

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