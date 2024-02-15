Федерація національних футбольних асоціацій (ФІФА) у четвер, 15 лютого, оприлюднила оновлений рейтинг національних збірних. Аргентина продовжує очолювати список найкращих команд.
Другу позицію зберегла Франція, третє місце нині посідає Англія. Збірна України поступилася позиціями Південній Кореї та Австралії і тепер перебуває на 24-й позиції.
Водночас команда Боснії та Герцеговини, з якою Україна гратиме у плей-офф відбору на Євро-2024, розташувалася на 71-му місці.
Рейтинг ФІФА на 15 лютого 2024 року:
- 1. Аргентина — 1855,20.
- 2. Франція — 1845,44.
- 3. Англія — 1800,05.
- 4. Бельгія — 1798,46.
- 5. Бразилія — 1784,09.
- 6. Нідерланди — 1745,48.
- 7. Португалія — 1745,06.
- 8. Іспанія — 1732,64.
- 9. Італія — 1718,82.
- 10. Хорватія — 1717,57.
- …
- 24. УКРАЇНА — 1553,35.
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