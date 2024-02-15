"Синьо-жовті" поступилися двома позиціями і нині перебувають у середині третього десятку топ-команд планети.

Федерація національних футбольних асоціацій (ФІФА) у четвер, 15 лютого, оприлюднила оновлений рейтинг національних збірних. Аргентина продовжує очолювати список найкращих команд.

Другу позицію зберегла Франція, третє місце нині посідає Англія. Збірна України поступилася позиціями Південній Кореї та Австралії і тепер перебуває на 24-й позиції.

Водночас команда Боснії та Герцеговини, з якою Україна гратиме у плей-офф відбору на Євро-2024, розташувалася на 71-му місці.

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Рейтинг ФІФА на 15 лютого 2024 року:

1. Аргентина — 1855,20.

2. Франція — 1845,44.

3. Англія — 1800,05.

4. Бельгія — 1798,46.

5. Бразилія — 1784,09.

6. Нідерланди — 1745,48.

7. Португалія — 1745,06.

8. Іспанія — 1732,64.

9. Італія — 1718,82.

10. Хорватія — 1717,57.

…

24. УКРАЇНА — 1553,35.

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