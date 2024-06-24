За словами захисника "синьо-жовтих", навіть якби він не діставав м’яч, міг би ліктем відчувати свого опонента і якось йому завадити завдати удару.

Захисник збірної України з футболу визнав, що пропущений "синьо-жовтими" гол від збірної Словаччини лежить на його совісті. В коментарі УАФ гравець зазначив, що першою помилкою стало неправильне положення його корпусу.

"Тому що я зовсім не бачив свого опонента, де він знаходиться. Чи на крок, чи на два позаду мене, чи він зовсім близько до мене, чи він взагалі дуже далеко. Я повинен бачити і свого опонента, і м’яч. Друге - в мене був час навіть попри те, що я зайняв неправильну позицію, знайти правильний таймінг стрибка і зіграти в м’яч, але, на жаль, ні перше, ні друге я не зробив. І ми пропустили цей м’яч", - сказав Зінченко.

При цьому, за словами гравця, навіть якби він не діставав м’яч, міг би ліктем відчувати свого опонента і якось йому завадити завдати удару.

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"А так це все з ауту дуже швидко відбулося, я вже зайняв неправильну позицію і далі просто не розрахував дистанцію свого стрибка. Просто не дотягнувся до м’яча", - зізнався Зінченко.

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Збірна України провела відкрите тренування перед матчем з Бельгією. Тим часом півзахисник команди Віктор Циганков продовжує займатися за індивідуальною програмою.

Як відомо, 17 червня на груповому етапі збірна України спочатку програла збірній Румунії з рахунком 0:3, а 21 червня здобула вольову перемогу над Словаччиною (2:1).

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