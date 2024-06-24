Якщо Україна зіграє в нічию з Бельгією, то все залежатиме від результату гри між Словаччиною та Румунією.

Вже цієї середи, 26 червня, Україна проведе третій матч групового етапу Чемпіонату Європи з футболу проти збірної Бельгії.

Якщо Україна переможе в цій групі, то гарантовано посяде перше, або друге місце й отримає путівку до матчів плей-оф Євро-2024. Якщо ж Україна зіграє в нічию з Бельгією, то все залежатиме від результату гри між Словаччиною та Румунією. Так, якщо в паралельно матчі також буде нічия – Україна опиниться на четвертому місці за різницею голів. Натомість якщо в паралельному матчі одна з команд переможе – Україна посяде третю сходинку і з чотирма очками матиме високі шанси на вихід з групи з четвертого місця.

Якщо Україна програє матч проти Бельгії, а Румунія обіграє Словаччину, то Україна з трьома очками посяде третє місце за результатами очних зустрічей – нагадаємо, в минулому турі Україна обіграла Словаччину. У такому випадку, для виходу з третього місця з трьома очками, Україні необхідна реалізація хоча б двох з наступних п'яти сценаріїв:

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Група A: Напередодні Угорщина мінімально обіграла Шотландію, посівши третє місце у своїй групі з різницею м'ячів у -3, зокрема забивши лише два голи. Україна повинна мати кращу різницю забитих і пропущених (що неможливо, в разі поразки Бельгії), або ж, у разі однакової кількості – більше забитих м'ячів. Відповідно, Україна може мінімально програти Бельгії, але повинна забивати хоча б один гол у зустрічі.

Група B: Хорватія не обіграє Італію, а Албанія – Іспанію. У такому разі третє місце посяде команда з двома очками.

Група C: Словенія програє Англії, а в паралельному матчі між Данією та Сербією не буде нічиєї. У такому випадку команда на третьому місці також матиме два очки.

Група D: Австрія розгромно програє Нідерландам (щонайменше з різницею в 4 м'ячі), а Україна мінімально поступається Бельгії.

Група F: Грузія програє Португалії, а Чехія не перемагає Туреччину. Також, підходить варіант програшу Туреччини в матчі проти Чехії з розгромним рахунком.

Євро-2024 - що треба знати

Напередодні вирішального матчу збірної України у груповому етапі Євро-2024 проти національної команди Бельгії, синьо-жовті провели відкрите тренування. Тоді Віктор Циганков продовжував тренуватися за індивідуальною програмою.

Один із лідерів збірної України Олександр Зінченко розповів, що після матчу з Румунією, до роздягальні збірної України прийшов Андрій Шевченко. Що саме він сказав футболістам – невідомо, однак "на горіхи отримали всі".

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