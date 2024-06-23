Він зазначив, що колишній тренер збірної заходив у роздягальню до футболістів після розгрому в дебютному матчі на Євро-2024.

Півзахисник збірної України з футболу Олександр Зінченко розповів про звернення президента УАФ Андрія Шевченка до гравців після поразки у матчі зі збірною Румунії (0:3) у першому турі на Євро-2024.

Зінченко поділився, що Шевченко зайшов після гри до роздягальні, де розповів гравцям теорію з футболу. Про що саме сказав екс-футболіст, Зінченко не деталізував, але зазначив, що від Шевченка отримали всі без виключення.

"Після першої гри я був на допінг (контролі). Ми з Артемом Довбиком повернулися останні (у роздягальню). Знаю, що була теорія з Шевченком, але нас, на жаль, або може на щастя, там не було. Отримали на горіхи всі", - розповів футболіст і додав, що команда заслужила на негативну оцінку.

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"Ту порцію критики і ті слова, які були проговорені після гри тренерським штабом і між нами — все було по заслугах. Бо так грати не можна було", – поділився думкою Зінченко.

Збірна України на Євро-2024

17 червня у дебютному матчі на європейській першості збірна України програла Румунії з рахунком 0:3.

21 червня у другому матчі турніру українські футболісти вибороли перемогу над Словаччиною (2:1).

Збірній залишається провести заключний матч групового етапу проти Бельгії. Цей поєдинок пройде 26 червня о 19:00.

Усі команди групи Е в даний час мають по 3 очки та зберігають шанси на вихід у плей-оф.

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