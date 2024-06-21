У грі другого туру групового раунду підопічні Сергія Реброва здолали словаків.

Україна зберегла шанси на вихід у плей-офф футбольного ЧЄ-2024. У матчі другого туру групового раунду підопічні Сергія Реброва обіграли словаків з рахунком 2:1.

Склади команд

Україна: Трубін, Зінченко, Матвієнко, Забарний, Тимчик, Бражко, Судаков, Шапаренко, Мудрик, Ярмоленко, Довбик.

Словаччина: Дубравка, Пекарік, Вавро, Шкріньяр, Ганцко, Кучка, Лоботка, Дуда, Шранц, Боженік, Хараслін.

Гра розпочалася за правилами Словаччини – команда високо пресингувала і провела ряд небезпечних атак. Трубін встиг тричі врятувати команду, однак четвертий удар став вирішальним. Після внесення м'яча з ауту та навісу з флангу, моментом вдало скористався Шранц – з кількох метрів він наніс дуже незручний удар, який Трубін не зміг відбити.

Після пропущеного голу, збірна України почала грати більш агресивно в атаці. Можливість забити мав Довбик, однак найбільш гольовий момент у першому таймі мав Тимчик. Після переполоху у штрафному майданчику, м'яч потрапив до правого захисника Динамо і той підступним ударом вразив дальню стійку воріт. Після цього Україна ще мала кілька моментів, однак зрівняти рахунок синьо-жовтих не вийшло.

На другий тайм Україна вийшла більш зарядженою і це дало свій результат. Мудрик отримав передачу і простір, яким, здавалося б, скористався не дуже вдало. Адже захисники Словаччини встигли повернутися. Втім, Мудрик скинув на Довбика, той віддав передачу на Зінченка. Лівий захисник "Арсенала" віддав підсутпну передачу на Шапаренка, який був сам у штрафному майданчику і сходу влучно пробив у ближній кут.

В середині другого тайму Сергій Ребров зробив першу заміну в матчі. Зокрема, замість Ярмоленка вийшов Зубков, а замість Довбика, якого гравці Словаччини змогли вдало закрити – вийшов Роман Яремчук. Таке рішення стало вдалим. На 80-й хвилині. Шапаренко закинув у штрафний майданчик з правого флангу на Яремчука. Форвард ледь дістав до м'ячі одним дотиком, а другим – завдав не дуже сильний, але вкрай підступний удар під ногою кіпера.

Після пропущеного голу, Словаччина, яка з середини другого тайму намагалася тягнути час – активно пішла вперед. Втім, створити небезпечні моменти в неї не вдалося як в основний, так і в доданий арбітром час.

У підсумку 2:1, Україна здобуває першу перемогу на Євро-2024. Наразі в підопічних Реброва в запасі є три очки – стільки ж у збірної Словаччини та Румунії. В останньої ще є гра в запасі проти збірної Бельгії, яка, своєю чергою, наразі є аутсайдером групи.

Євро-2024

Після розгромної поразки збірній Румунії, національна команда України опустилася у рейтингу FIFA на дві сходинки. Наразі українська команда там посідає 24-те місце.

Вас також можуть зацікавити новини: