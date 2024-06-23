Півзахисник збірної Віктор Циганков продовжує займатися за індивідуальною програмою.

Збірна України з футболу провела відкрите тренування на Євро-2024.

Відповідне відео опублікувала Українська асоціація футболу. Це тренування українські футболісти провели перед заключним матчем групового етапу Євро-2024, який зіграють проти збірної Бельгії. Гра відбудеться 26 червня о 19:00.

Зазначається, що півзахисник команди Віктор Циганков продовжує займатися за індивідуальною програмою.

Збірна України на Євро-2024

17 червня на груповому етапі збірна України спочатку програла збірній Румунії з рахунком 0:3. А 21 червня здобула вольову перемогу над Словаччиною (2:1).

Півзахисник збірної України з футболу Олександр Зінченко розповів про звернення президента УАФ Андрія Шевченка до гравців після поразки у матчі зі збірною Румунії (0:3) у першому турі на Євро-2024.

Зінченко поділився, що Шевченко зайшов після гри до роздягальні, де розповів гравцям теорію з футболу. Про що саме сказав екс-футболіст, Зінченко не деталізував, але зазначив, що від Шевченка отримали всі без виключення. "Після першої гри я був на допінг (контролі). Ми з Артемом Довбиком повернулися останні (у роздягальню). Знаю, що була теорія з Шевченком, але нас, на жаль, або може на щастя, там не було. Отримали на горіхи всі", - розповів футболіст і додав, що команда заслужила на негативну оцінку.

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