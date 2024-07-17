34-річний гравець зворушливо попрощався з уболівальниками.

Колишній півзахисник "Дніпра", "Севільї", "Шальке" і "Шахтаря" Євген Коноплянка вирішив у 34 роки завершити кар’єру професійного футболіста. Про це він повідомив у своєму Instagram.

За його словами, футбол для нього – "більш ніж просто гра, більш ніж просто спорт чи змагання".

"Це велика частина мене, як людини, особистості і професіонала. Я дуже люблю цю гру і ціную кожен момент, який мені довелося пережити знаходячись на футбольному полі", - написав гравець. Відео дня

Він повідомив про рішення завершити професійну кар’єру і подякував "усім, хто пройшов зі мною цей шлях, усім хто розділяв зі мною радість перемог та сум поразок, усім хто слідкував за мною і підтримував на полі та поза ним".

"Але кожен кінець – це новий початок, тож я не залишаю спорт назовсім", – заінтригував Коноплянка.

Зокрема, він повідомив, що буде займатися двома своїми проєктами: скаутською агенцією для футболістів tbagency_, заснованою сумісно з Романом Зозулею, та кіберспортивною організацією kono.ecf.

Нагадаємо, що останнім клубом Коноплянки був румунський "Клуж", за який українець провів три матчі у сезоні 2023/2024.

Найбільшим досягненням Коноплянки є перемога з іспанською "Севільєю" у Лізі Європи в сезоні 2015/16. Перед цим він дійшов до фіналу цього ж турніру у складі "Дніпра".

Загалом протягом кар’єри Коноплянка зіграв 427 матчів, у яких забив 74 голи. За збірну України він провів 87 матчів, забив 21 гол і є третім бомбардиром в історії синьо-жовтих.

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