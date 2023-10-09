За словами тренера, допис про Путіна "не мав ніякого політичного підґрунтя".

Естонський міні-футбольний клуб "Смсраха Віймсі" звільнив уродженця Сербії Володимира Йовановича з посади головного тренера за те, що він привітав російського диктатора Володимира Путіна з днем народження у соцмережах.

У день 71-річчя Путіна, 7 жовтня, Йованович опублікував на своїй сторінці в Facebook фото диктатора і написав: "Довгих років життя, тезко! Серби і росіяни – брати навіки".

Згодом він видалив допис в соцмережі і заявив, що шкодує про свій вчинок. Водночас він наголосив у коментарі RusDelfi, що має право на власну думку.

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"Я щиро, від щирого серця шкодую про те, що трапилося. На важкому досвіді я отримав корисний урок. Але моя думка – це моя думка. Кожен на цій планеті має право на свою думку. Я поважаю думку кожного, але ніхто на цій планеті не може вказувати мені, що думати. Це називається свободою слова, це демократія", – заявив Йованович

Керівник футзального клубу Андрій Головін в коментарі Rus.ERR заявив, що Йованович був звільнений. Причиною стала "некоректна поведінка в соціальних мережах":

"Ми не можемо собі дозволити, щоб в поточний момент, коли триває війна, головний тренер команди так поводився. За його словами, допис у Facebook не мав жодного політичного підґрунтя. Ми знаємо, що серби ставляться до нашого східного сусіда більш миролюбно, а тренер, вітаючи Путіна, не думав, що це викличе таку реакцію", – сказав Головін.

Гучні звільнення - останні новини спорту

Минулого місяця іменитий португальський фахівець Фернанду Сантуш був звільнений з посади головного тренера національної збірної Польщі за провальні результати.

У торык Сантуш залишив посаду головного тренера збірної Португалії після сенсаційної поразки від Марокко в 1/4 фіналу ЧС-2022 з футболу.

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