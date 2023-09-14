Польща під керівництвом Сантуша провалилася в кваліфікації Євро-2024.

Іменитий португальський фахівець Фернанду Сантуш був звільнений з посади головного тренера національної збірної Польщі.

Про це повідомляє офіційний сайт Польського футбольного союзу (PZPN).

"Ми дякуємо Фернанду Сантушу за роботу з нашою збірною і бажаємо йому удачі в подальшій кар'єрі", - наводить слова президента PZPN Цезари Кулеша офіційний сайт організації.

Відео дня

Фернанду Сантуша звільнили через кілька днів після поразки від збірної Албанії в рамках кваліфікації Євро-2024.

Португальський спеціаліст очолив збірну Польщі в січні, підписавши контракт до літа 2026 року.

У п'яти матчах кваліфікації Євро-2024 збірна Польщі під керівництвом Сантуша набрала шість очок і займає четверте місце у відбірковій групі Е. Вище поляків в таблиці розташовуються збірні Молдови, Чехії та Албанії.

Відзначимо, що Польща під керівництвом іменитого португальця примудрилася програти навіть збірній Молдови (2:3).

Свої наступні матчі в рамках кваліфікації Євро-2024 збірна Польщі зіграє в жовтні - 12 жовтня проти Фарерських островів і 15 жовтня проти Молдови.

Президент Польського футбольного союзу повідомив, що пошук нового тренера вже почався.

"Вибір нового тренера зараз є пріоритетом для правління Польського футбольного союзу, тому найближчим часом ми повідомимо, коли відбудеться презентація нового тренера", - заявив Кулеша.

Нагадаємо, Фернанду Сантуш раніше очолював національну збірну Португалії. У 2016 році він привів португальців до перемоги на чемпіонаті Європи, а в сезоні 2018/19 Португалія під керівництвом Сантуша виграла перший розіграш Ліги націй УЄФА.

Сантуш покинув пост головного тренера збірної Португалії після сенсаційної поразки від Марокко в 1/4 фіналу ЧС-2022 з футболу.

Вас також можуть зацікавити новини: