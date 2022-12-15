Португальська футбольна федерація оголосила про припинення співпраці з головним тренером Фернанду Сантушом.
68-річний португалець тренував рідну збірну з вересня 2014 року. Під його керівництвом команда виграла Євро-2016 та Лігу націй сезону 2018/2019. Сантуш - тренер, у якого найбільше матчів та перемог зі збірною Португалії.
На ЧС-2022 Португалія вилетіла від Марокко (0:1) у чвертьфіналі.
На стадії 1/8 фіналу Португалія розгромила Швейцарію з рахунком 6:1, а на груповому етапі підопічні Сантуша фінішували першими в одному квартеті з Ганою, Уругваєм та Південною Кореєю.
Нагадаємо, 18 грудня у фіналі ЧС-2022 збірні Аргентини і Франції визначать володаря трофею.
Відставки тренерів після ЧС-2022
Збірна Іспанії оголосила про відхід Луїса Енріке. Бразилія та Бельгія теж залишилися без головних тренерів за підсумками турніру.
Нідерландська збірна провела рокірування, замінивши Луї ван Гала на Роналда Кумана.