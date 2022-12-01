Збірна Бельгії сенсаційно не змогла вийти в плей-офф чемпіонату світу.

Іспанський тренер Роберто Мартінес покинув пост головного тренера національної збірної Бельгії після провального виступу команди на ЧС-2022 з футболу, який проходить в Катарі.

"Червоні дияволи" напередодні зіграли поєдинок заключного туру групового етапу ЧС проти збірної Хорватії (0:0). Цього результату бельгійцям не вистачило, щоб пробитися в 1/8 фіналу мундіалю.

На прес-конференції після гри з Хорватією Роберто Мартінес повідомив, що цей поєдинок був останнім для нього в якості наставника збірної Бельгії.

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"Це був мій останній матч на чолі команди. Емоційний момент. Я не можу продовжувати. Я попрощався з гравцями і штабом. Я збирався піти в будь-якому випадку, навіть якби ми стали чемпіонами світу. Я прийняв рішення перед ЧС-2022", - наводить слова Мартінеса Het Laatste Nieuws.

Зазначимо, що збірна Бельгії повністю провалилася на цьому чемпіонаті світу. "Червоні дияволи" посіли лише третє місце в групі F, де їх суперниками були Марокко, Хорватія і Канада.

У першому турі ЧС-2022 Бельгія обіграла Канаду (1:0), потім у другому сенсаційно програла збірній Марокко (0:2) і в заключному турі розписала мирову з Хорватією (0:0).

Таким чином, з групи F в 1/8 фіналу ЧС-2022 вийшли збірні Марокко (7 очок) і Хорватії (5 очок).

Роберто Мартінес обіймав посаду головного тренера збірної Бельгії з 2016 року. Під його керівництвом команда стала бронзовим призером ЧС-2018 і дійшла до 1/4 фіналу Євро-2020.

Додамо, що це вже третя тренерська відставка за підсумками цього чемпіонату світу. Раніше були звільнені наставники збірних Мексики та Ірану - Херардо Мартіно і Карлуш Кейруш відповідно.

Нагадаємо, фінальна частина чемпіонату світу в Катарі проходитиме з 20 листопада по 18 грудня 2022 року.

Чинним переможцем чемпіонату світу є національна збірна Франції, яка у фіналі ЧС-2018 обіграла Хорватію.

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