Перемогу бельгійцям приніс точний удар нападника Міші Батшуайі.

У середу, 23 листопада, в поєдинку першого туру чемпіонату світу з футболу, який проходить у Катарі, збірна Бельгії протистояла національній команді Канади.

Гра пройшла на стадіоні "Ахмед бін Алі" і завершилася з рахунком 1:0 на користь європейської команди.

На подив для багатьох канадці почали матч дуже активно. Футболісти збірної Канади створили чимало моментів біля воріт суперника і навіть отримали право пробити пенальті, проте Альфонсо Девіс не зумів переграти Тібо Куртуа.

На 44-й хвилині Міші Батшуаї забив єдиний гол у грі. Гравці збірної Бельгії здійснили дальній закид на половину поля суперника - Тобі Алдервейрелд передачею через все поле закинув м'яч вперед. М'яч отримав Батшуайі. Нападник прискорився вперед і першим же дотиком відправив м'яч у сітку воріт Мілана Боряна.

У другій половині зустрічі команди зменшили оберти. Гра стала більш плавною, а команди вже не могли створювати ту кількість моментів, яку їм вдалося в першому таймі. За підсумком, матч так і завершився перемогою "червоних дияволів" з рахунком 1:0.

Бельгія - Канада - 1:0

Гол: Батшуайі, 44

Бельгія: Куртуа, Кастань, Вертонген, Алдервейрелд, Дендонкер, Карраско (Меньє, 46), Вітцель, де Брюйне, Тілеманс (Онана, 46), Азар (Троссард, 62), Батшуайі (Опенда, 78)

Канада: Борян, Ларея (Адекугбе, 74), Віторія, Міллер, Джонстон, Хатчінсон (Коне, 58), Еуштакіу (Осоріо, 81), Хойлетт (Ларін, 58), Девід, Бьюкенен (Міллар, 81), Девіс

Попередження: Карраско (9), Меньє (53), Онана (56), Девіс (81), Джонстон (83)

Огляд матчу:

Додамо, що в іншому поєдинку цієї групи збірна Хорватії не змогла обіграти національну команду Марокко, гра завершилася внічию.

Таким чином, після першого туру у Бельгії три очки і вони лідирують у групі F. Збірні Хорватії та Марокко мають по одному балу, а Канада на останній сходинці без набраних очок.

У наступному турі Бельгія зіграє проти Марокко, а Канада поміряється силами з Хорватією. Матчі заплановані на 27 листопада.

Нагадаємо, збірна Бельгії бере участь в чемпіонаті світу в 13-й раз. Вона є чинним бронзовим призером мундіалю. Канадці відібралися на турнір вдруге в історії. Вперше канадці брали участь у чемпіонаті в 1986 році.

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