Фіналіст ЧС-2018 стартував на мундіалі в Катарі з нічиєю.

У середу, 23 листопада, в рамках першого туру групового раунду чемпіонату світу-2022 з футболу збірна Хорватії протистояла національній команді Марокко.

Гра проходила на стадіоні "Ель-Байт" в Ель-Хаурі завершилася внічию.

Суперники, хоч і мали моменти, так і не зуміли жодного разу засмутити один одного, завершивши поєдинок внічию 0:0 і продовживши тенденцію попереднього ігрового дня, де в двох з чотирьох матчів були зафіксовані аналогічні результати.

Відео дня

Марокко - Хорватія - 0:0

Марокко: Буну, Хакімі, Саіс, Агерд, Мазрауі (Аттіат-Аллах, 60), Унахі (Сабірі, 81), Амрабат, Амалла, Зієш, Ен-Несірі (Хамдалла, 81), Буфаль (Еззалзулі, 6)

Хорватія: Ліваковіч, Юрановіч, Ловрен, Гвардіол, Соса, Модріч, Брозовіч, Ковачіч (Майєр, 79), Влашіч (Пашаліч, 46), Крамаріч (Лівая, 70), Перішіч

Попередження: Амрабат, 78

Огляд матчу:

Зазначимо, що капітану збірної Хорватії Луці Модрічу підкорилося унікальне досягнення. Він перший в історії зіграв на чемпіонатах Європи та світу в 3 десятиліттях. Легендарний хорват не пропустив жодного великого турніру з 2006 року.

Додамо, що крім Марокко і Хорватії, в групі F чемпіонату світу в Катарі грають збірні Канади та Бельгії. Матч з їх участю також пройде в середу, 23 листопада. Початок зустрічі о 21:00 за Києвом.

У наступному турі збірна Хорватії зіграє з Канадою, а Марокко - з Бельгією. Матчі відбудуться 27 листопада.

Мундіаль в Катарі для збірної Марокко є шостим в історії національної команди. Найвищим досягненням є вихід в 1/8 фіналу в 1986 році. Для Хорватії нинішній чемпіонат світу також шостий, хорвати вигравали бронзу (1998) і срібло (2018) турніру.

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